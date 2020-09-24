Dolarda kritik gün

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Dolara olan küresel yönelim nedeniyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde değer kayıpları devam ediyor.

Küresel ekonomik toparlanma üzerindeki baskılar yatırımcıları tedirgin ederken ABD'de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler doların son iki ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı. Dolar endeksi bugün 94 seviyesini aşarak değer kazançlarını belirginleştirdi. Euro/dolar paritesi 1.19'a dayanmışken 1.1655'e kadar düştü.

İç piyasada sonuçları açıklanacak Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı gündemin ana maddesi konumunda. Piyasalarda AB ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz gelişmeleri de izleniyor.

Dolar/TL dün yeni tarihi zirve olan 7.70 üzerine çıkarken TL'de yılbaşından beri yaşanan kayıp yüzde 22 ile benzer para birimleri arasında zirvede. Euro/TL'nin de 9 seviyesini aşmasıyla sepet kur 8.30'un üzerine çıktı.

TL üzerindeki satış baskısının nedeni olarak TCMB'nin yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin beklentiler ve piyasada herhangi bir döviz satıcısı olmaması, ülkeye taze bir döviz kaynağı girişinin gerçekleşmemesi olarak gösteriliyor.

24 Eylül gününe dolar/TL 7.6938'den başlıyor, euro/TL ise 8.9735'te. Ons altının 1855 dolara düşmesiyle gram altın fiyatlarında da sert bir geri çekilme yaşandı ve gram altın fiyatı 475 TL'den 459 TL'ye indi.

Öte yandan, TCMB politika faizini son 3 toplantıda 8.25'te sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam edebilir.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan

altına, yüzde 7.34'e kadar geriledikten sonra sıkılaştırma adımları ve geleneksel repoyla fonlama geçilmesiyle fonlama maliyeti yüzde 10.61'e kadar çıkardı. Ay sonundaki beklenti ise yüzde 11'i geçiyor.

TCMB'nin PPK toplantısında daha fazla sıkılaştırma için faiz koridorunun üst bandında bir artış yapabileceği belirtiliyor. Bankanın son 2 günde yüzde 11.25 olan Geç Likidite Penceresi'nden yaptığı fonlama 17 milyarı aşarken, bu kanalda faiz artışı yapılabileceği beklentiler arasında.