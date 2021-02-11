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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Dolarda son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın para politikasını uzun süre sıkı tutacağı ve faiz indirimlerini yılın büyük bölümünde değerlendirmeyeceği yönündeki söylemleriyle aşağı yönlü hareketine devam ediyor. 11 Şubat günü dolar kuru 7.0580 seviyesinde

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 11 Şubat dolar kuru
Reuters / HABERTURK.COM

Dolar kuru Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlı sıkı duruşuyla düşüş trendine devam ediyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal yatırımcı toplantılarında da kalıcı fiyat istikrarını "vazgeçilmez" olarak nitelendirirken, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız" dedi.

Ağbal'ın Cuma günü erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleriyle TL'de değer kazançları kuvvetlenmiş, CDS'te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Kasım ayında 8.50'yi geçen dolar kuru, iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve TL dolar karşısında Ağbal'ın gelişinden bu yana yüzde 20 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti. Son iki haftada TL'nin değeri yüzde 5 arttı. Yurt içi yerleşikler son 2 haftada 3.4 milyar dolar sattı.

11 Şubat tarihinde dolar kuru 7.0580 TL'de, euro/TL ise 8.57 seviyesinde. Gram altın fiyatı 418 TL'de yatay.

Kurun seyrinde küresel çapta koronavirüsün ve aşılamanın seyrine ilişkin süreç, ABD ve AB ile ilişkiler izlenirken S-400 konusundaki çözüm önerileri öne çıkıyor.

Veri tarafında ise cuma günü açıklanacak beklenti anketi, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri de takip ediliyor.

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