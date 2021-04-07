Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareket etmeye başlayan Dolar ve Euro gündemde. 7 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 7 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru TCMB'deki yönetim değişikliğinin ardından yaşadığı sert dalgalanmayı geride bırakırken, dolar/TL hafta boyunca 8-10 - 8.20 arasında hareket etti.

7 Nisan sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinde güne başlarken, euro 9.70 bandında, gram altın fiyatı ise 455 TL'de seyrediyor

EURO KAÇ TL OLDU?

Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından, kurdaki hareketle ilgili gözler gelecek hafta yapılacak Kavcıoğlu yönetiminde ki ilk PPK toplantısına çevrildi.

Fitch Ratings dünkü raporunda TCMB Başkanı'nın değişmesi, artan piyasa oynaklığı ve lirada yaşanan değer kaybı sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığına dikkat çekiyor.

Günlük haber ve veri akışında ise bugün Fed tutanakları ve küresel PMI rakamları öne çıkıyor. Yurtiçi veri gündeminde ise akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri açıklanacak.