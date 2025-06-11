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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar ve Euro kaybettirmeye devam ediyor - Döviz Haberleri

        Dolar ve Euro kaybettirmeye devam ediyor

        TÜFE ile indirgendiğinde, mayıs ayı itibarıyla altın yıllık bazda 10 aydır, mevduat faizi de 3 aydır yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar ve Euro'nun kaybettirme serisi devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:22
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        Dolar ve Euro kaybettirmeye devam ediyor
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        Dolar ve Euro diğer yatırım araçlarına oranla yatırımcısını üzmeyi sürdürüyor.

        Türk lirasının değer kazanması ve mevduat faizlerindeki artışla yatırımcılar son aylarda yeniden mevduat faizine yöneldi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri hesaplanan finansal yatırım araçları arasında mayıs ayında yıllık bazda külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 ile öne çıkarken, mevduat faizinin reel getirisi de yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçti.

        Bu dönemde dolar ve Euro ise TÜFE ile indirgendiğinde, sırasıyla yüzde 11,14 ve 7,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        Dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda 22 aydır, Euro ise benzer şekilde 14 aydır reel getiri sağlamıyor.

        Dolar ve Euro'nun aksine altın ve mevduat faizi ise yatırımcısını sevindirmeyi sürdürdü.

        Altının yıllık bazda reel getiri sağladığı ay sayısı 10'a, mevduat faizinin kazandırdığı ay sayısı 3'e ulaştı.

        Öte yandan, BIST 100 endeksinde kayıp serisi 10 ayı, devlet iç borçlanma senetlerinde 26 ayı buldu.

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