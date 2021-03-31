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HaberlerDövizDolarda hareketlilik! SON DAKİKA: 31 Mart dolar ne kadar, kaç TL?
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Dolarda son durum

Dolar/TL, TCMB'de yaşanan değişiklikler ve doların küresel çapta değer kazanmasıyla bir haftada yüzde 13 üzerinde değerlenirken, son 2 günde yaşanan sert yükseliş TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun dünkü mesajlarıyla yerini sakin bir seyre bıraktı. 31 Mart sabahı dolar kuru 8.33 TL'de, dolar endeksi ise 93.5'i test ediyor ve son 5 ayın en yüksek seviyesinde

Dolarda hareketlilik! SON DAKİKA: 31 Mart dolar ne kadar, kaç TL?
HABERTURK.COM

Türk Lirası, Merkez Bankası ve PPK üyelerindeki değişim sonrası dolar karşısında negatif ayrışmayı sürdürüyor. Gelişen ülke kurları dolardaki küresel güçlenme nedeniyle son 1 haftada yüzde 2-3 değer kaybederken aynı dönemde TL'deki kayıp yüzde 13'ü aştı.

Nisan ayı PPK toplantısında alınacak faiz kararına yönelik belirsizlik nedeniyle yabancıların TL varlıklardaki ağırlığı azalırken TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun demeçleriyle kurdaki sert düşüş hafifledi.

Kavcıoğlu, enflasyonu düşürmeye yönelik programa bağlı kalınacağını ifade ederken makul reel getiri sağlanacağına atıfta bulundu.

Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi.

31 Mart sabahı dolar kuru 8.33 seviyesinde. Euro 9.80 üzerinde.

Uluslararası piyasalar cephesinde ise dolar, koronavirüs aşılamasındaki hızlanma ve ABD'deki devasa mali canlandırma paketiyle enflasyon kaygılarının artmasına paralel olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle dört buçuk ayın
zirvesini gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi Asya seansında yüzde 1.7450'ye kadar yükseldi. Yükselen getiriyle
cazibesi artan dolar başlıca para birimleri karşısında 93.400'e kadar yükselerek beş ayın zirvesine çıktı.

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