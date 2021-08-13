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Dolarda son durum

Dolar yeni güne 8.57 liradan başladı

Dolarda son durum
HABERTURK.COM

Dün güne 8.63 liradan başlayan dolar/TL Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun beklendiği gibi faizi sabit bırakmasıyla 8.56'ya geriledi.

Dolar yeni güne ise 8.57 liradan başladı.

VAKALAR TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda delta varyantıyla artan yeni koronavirüs vakaları takip ediliyor. Son olarak salgınla mücadelede örnek gösterilen İsrail ve Finlandiya artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı.

Henüz kimse geçen yılki gibi küresel bir kapanma beklemese de artan vakaların ekonomik toparlanmayı geciktirmesinden endişe ediliyor.

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