Dolarda sert düşüş

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Dolar/TL geçen hafta 8.42'den 8.38'e gerilemişti. Bunda gelişmekte ülkelere artan yatırımcı ilgisi etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta varlık alım programında bu yıl azaltıma gitmenin uygun olabileceğini ancak bunun bir faiz artışı için işaret olmadığını belirtti. Dolar bu açıklama sonrasında düşüşe geçerken gelişen ülke kurları ve Euro'da yükseliş görüldü.

Dün tatil olan yurt içi piyasaların ardından dolar 31 Ağustos günü 8.38 liradan başlayıp yüzde 1'lik düşüşle 8.30 altına indi.