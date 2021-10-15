'Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılmayacak'

HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasının ardından dolarda hareketlilik devam ediyor. Önceki gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Bu karar öncesi 9.09 lira civarında olan dolar, dün akşam 9.20'nin üzerini görerek rekor kırdı.

Dolar yeni güne de 9.19 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.22 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması ve 2 yeni ismin atanması üzerine 21 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı geleceği beklentisi güçlendi. Bu da dolarda tırmanışa yol açtı.

PP, eylül toplantısında politika faizini sürpriz bir şekilde 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti. Faiz indirimi öncesi 8.65 lira olan dolar, indirimin ardından yükselişe geçti.