Dolarda son durum

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Dolar dün son günlerin en sakin gününü yaşadı. Dolar/TL gün boyunca 12-12.10 lira civarında hareket etti.

Dün gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile banka müdürleri arasındaki görüşmeye çevrilmişti. Kavcıoğlu'nun görüşme sonrası açıklamaları kurda büyük bir etki yaratmadı.

Dolar yeni güne 12.16 liradan başladı.

Kur açısından bir diğer önemli açıklama ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den geldi. Nureddin Nebati akşam saatlerinde attığı tweetlerde “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız” mesajını paylaştı.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 3 günlük yükselişinin ardından bu sabah düşüşe geçti. Endeksteki düşüş yüzde 0.15'i buldu.

Bunda dünya genelinde yeniden artan koronavirüs endişeleri etkili oldu. Özellikle Avrupa'da vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapanma ihtimali güçlendi. Piyasalar başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde salgına karşı atılabilecek adımları takip ediyor.