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Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8870 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,8428 ve en yüksek 18,9270 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8791'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,8870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,9230'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,5820'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalardan destek bulan dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 2 ayın zirvesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0550 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 104'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.