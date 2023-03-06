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Cuma günü, en düşük 18,7977 ve en yüksek 18,9186 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 18,8660'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,9060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 20,1420'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,7680'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0650 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentilerinin küresel piyasalarda doları baskıladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 104'ün destek konumunda olduğunu söyledi.