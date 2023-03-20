Dolar/TL, 19,02 seviyesinden işlem görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Dolar/TL, 19,02 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,0180 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, 19,02 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,0180 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,9880, en yüksek 19,0444'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0190'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 19,0180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,2620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 23,1770'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0650 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık sektörüne ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kılıçdaroğlu: Hedef çip üreten ülke olmak
İŞ-YAŞAM 'Temel hedef çip üreten ülke olmak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisi açıldı
Elazığ'da konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecine destek vereceklerini açıkladı
İŞ-YAŞAM Kentsel dönüşüme destek
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
İŞ-YAŞAM İstanbul PERDER'den et fiyatlarında sabitleme kararı
Yapı Kredi'den Efe Demir'le ilgili açıklama
İŞ-YAŞAM Yapı Kredi'den Efe Demir ile ilgili açıklama
Tarım sektöründe 24.2 milyar TL'lik hasar
İŞ-YAŞAM Tarım sektöründe 24.2 milyar TL'lik hasar
Küresel bankacılık sektörü zorlu haftayı geride bıraktı
İŞ-YAŞAM Küresel bankacılık sektöründe zorlu hafta
Koç Holding'de 3 bayrak değişimi
İŞ-YAŞAM Koç Holding'de 3 atama
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
İŞ-YAŞAM Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Rekabet'ten deprem bölgesi için açıklama
İŞ-YAŞAM Rekabet'ten deprem bölgesiyle ilgili açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.