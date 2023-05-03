Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Dolar/TL, 19,48 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4840 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,48 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4690'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 21,4980'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 24,3730'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1030'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesi piyasalarda "bekle-gör" tutumunun öne çıktığını bildirdi.

Para piyasalarında, bankanın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağının fiyatlandığını aktaran analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ...
Son dakika: Nisan ayı enflasyonu açıklandı
İŞ-YAŞAM Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek
İŞ-YAŞAM Depremden etkilenen balıkçılar desteklenecek
Kümes hayvanlarının et ihracatı kayda bağlandı
İŞ-YAŞAM Tavuk eti ihracatı kayda bağlandı
Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAM Halkbank'tan ABD'deki davaya yönelik açıklama
Bakan Nebati: "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak"
İŞ-YAŞAM "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak"
Koç Holding’den ilk çeyrekte 11.9 milyar dolar ciro
İŞ-YAŞAM Koç’tan ilk çeyrekte 11.9 milyar dolar ciro
Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü takdim edildi
İŞ-YAŞAM Güler Sabancı’ya Japonya Büyükelçisi Ödülü
Borsa şirketleri ne kadar ucuz?
İŞ-YAŞAM Bir çok hisse bedava
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü 
İŞ-YAŞAM Hong Kong ekonomisi yüzde 2,7 büyüdü 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.