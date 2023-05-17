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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,7261'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,7560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,4570'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 24,6250'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102,8 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0860'tan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiği belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsü ise tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.