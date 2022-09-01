DOLİTTLE FİLMİ KONUSU

Robert Downey’in Dolittle olarak başrolde olacağı filmde Dr. John, kraliçenin hastalığına çare bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkacaktır. Dr John Dolittle İngiltere’nin en ünlü veterineridir ve en önemli özelliği hayvanlarla konuşabiliyor olmasıdır.

Yıllar önce eşini kaybeden Dolittle o günden bu yana kendini evine kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen doktor, kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan çıkmaya karar verir. Kraliçenin hastalığına çare bulmak için efsanevi ve gizemli bir adaya yolculuğa çıkması gerekir. Dolittle’a bu yolculukta bir endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı bir deve kuşu, kutup ayısı ve asıl akıl hocası olan papağan eşlik edecektir.