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Dolittle filmi ne zaman çekildi? Dolittle filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

2020 yılında beyaz perdeyle buluşan ve bu akşam Kanal d ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Dolittle filminin konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiği izlemek isteyen izleyiciler için merak konusu oldu. İşte, Dolittle filminin konusu ve oyuncuları...

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  • Dolittle filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ne zaman ve nerede çekildi?

    Yönetmenliğini Stephan Gaghan'ın ve senaristliğini Hugh Lofting, Tom Sheppard' ın yaptığı Dolittle filmi bu akşam 20:00' da Kanal d ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin oyuncuları arasında Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley yer alıyor. Dolittle filmi komedi, aile türündedir. Peki Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar... 
  • Dolittle filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ne zaman ve nerede çekildi?

    DOLİTTLE FİLMİ KONUSU

    Robert Downey’in Dolittle olarak başrolde olacağı filmde Dr. John, kraliçenin hastalığına çare bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkacaktır. Dr John Dolittle İngiltere’nin en ünlü veterineridir ve en önemli özelliği hayvanlarla konuşabiliyor olmasıdır.

    Yıllar önce eşini kaybeden Dolittle o günden bu yana kendini evine kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen doktor, kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan çıkmaya karar verir. Kraliçenin hastalığına çare bulmak için efsanevi ve gizemli bir adaya yolculuğa çıkması gerekir. Dolittle’a bu yolculukta bir endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı bir deve kuşu, kutup ayısı ve asıl akıl hocası olan papağan eşlik edecektir.
  • Dolittle filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ne zaman ve nerede çekildi?

    DOLİTTLE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

    Robert Downey Jr.

    Antonio Banderas

    Jessie Buckley

    Jim Broadbent

    Harry Collett

    Kasia Smutniak

    Carmel Laniado

    Michael Sheen

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