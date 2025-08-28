Dolmabahçe'de taraftarlardan Beşiktaş'a protesto!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı tribünler "Solskjaer istifa" diye tempo tuttu.

Maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlılar, "Serdal Adalı hesap versene" diye tezahürat yaparak yönetimi de eleştirdi.

SOYUNMA ODASINDAN DÖNDÜLER

Taraftarlar daha sonrasında ise, "Orkun takımı buraya getir" diye tezahürat yaparak futbolcuların tribünlere gelmesini istedi.

REKLAM

Orkun Kökçü'yle beraber soyunma odasına giden oyuncular geri dönerken taraftarlarla bir süre konuştu.

"Bizi aleme rezil ettiniz" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre oyuncularını yuhaladı.

Taraftarlar protestoların ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.