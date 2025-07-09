Ay'ın döngüsel serüveni Temmuz ayında Oğlak burcuyla buluşuyor. Astrolojiyle ilgilenenlerin merakla takip ettiği dolunay evresi, bu kez iş yaşamı, sağlık ve gelecek planlarına dair içgörü sağlayabilir. 11 Haziran’da gerçekleşen son dolunayın ardından gözler şimdi Temmuz’daki yeni evreye çevrildi. Peki bu ay dolunay hangi tarihte olacak? Detaylar haberimizde...