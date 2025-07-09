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        Haberler Bilgi Gündem Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2025 Dolunay takvimi ile Dolunay tarihi ve saati

        Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

        Temmuz ayında gökyüzü hareketliliğini sürdürüyor. Astrolojik açıdan büyük önem atfedilen dolunay, bu ay Oğlak burcunda gerçekleşecek. Kariyer, yaşam hedefleri ve kişisel sorumluluklar gibi konularda etkili olacağı öngörülen bu göksel olayın tarihi araştırılıyor. Peki Temmuz dolunayı ne zaman? İşte "Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 09.07.2025 - 20:39
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        Ay'ın döngüsel serüveni Temmuz ayında Oğlak burcuyla buluşuyor. Astrolojiyle ilgilenenlerin merakla takip ettiği dolunay evresi, bu kez iş yaşamı, sağlık ve gelecek planlarına dair içgörü sağlayabilir. 11 Haziran’da gerçekleşen son dolunayın ardından gözler şimdi Temmuz’daki yeni evreye çevrildi. Peki bu ay dolunay hangi tarihte olacak? Detaylar haberimizde...

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        OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

        Oğlak burcunda gerçekleşecek bu dolunay, 10 Temmuz gecesi gökyüzünde etkisini gösterecek. Ay'ın ışığını tam kapasiteyle yansıttığı bu evre saat 23.30'dan sonra daha iyi gözlemlenecek.

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        DOLUNAY NEDİR?

        Ay'ın evrelerinden olan Dolunay, her 29,5 günde bir oluşur. Bu süre, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesini tamamlayarak aynı evreye geldiği süredir. Dolunay zamanı, Ay'ın Dünya'nın tam karşısında, Güneş'in de arkasında yer aldığı zaman meydana gelir. Böylece Ay'ın yüzeyi tamamen Güneş ışığıyla aydınlanır.

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        2025 DOLUNAY TARİHLERİ

        9 Ağustos

        7 Eylül

        7 Ekim

        5 Kasım

        4 Aralık

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