Hırvatistan Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız ile oynanan hazırlık maçının ardından bir futbolcuda koronavirüs bulgularının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada testi pozitif çıkan futbolcunun, Beşiktaş formasını giyen Domagoj Vida olduğu belirtildi.

Hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın karantinaya alındığı ve İstanbul'da kalacağı kaydedildi. Vida'nın Türkiye maçı için pazartesi günü yapılan testinin negatif olduğu, İsveç'le oynanacak karşılaşma için çarşamba günü yapılan testin sonucunun ise pozitif olduğu da belirtildi.

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