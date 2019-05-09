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Domates çorbası nasıl yapılır?

Kahvaltıya ve salataya yakıştığı kadar çorbaya da yakışan domatesin faydaları saymakla bitmez. Önemli bir antioksidan olan domates, aynı zamanda bol miktarda A vitamini, demir ve potasyum içerir. Yüksek lif içeriği ile domates çorbası C vitamini kaynağıdır. Tarifi paket çorbaları pişirmek kadar kolay olan domates çorbasının malzeme sıralamasına dikkat edip doğru kıvamı yakaladığınızda sonuç sizi bile şaşırtabilir. İşte size pratik bir domates çorbası tarifi…

Domates Çorbası

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

3 adet domates

2 kaşık un

1 kaşık tereyağı

2 kaşık sıvıyağı

1 su bardağı süt

Yarım kaşık salça (isteğe göre)

Kıvamına göre su

1 çorba kaşığı şeker

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Üzeri için:
Kaşar peyniri rendesi

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritip üzerine 2 kaşık unu ekleyin ve karıştırın; yoğun bir kıvam oluşacaktır. 3 adet domatesi rendeledikten sonra kavrulmuş un karışımına ekleyip 5 dakika kadar pişirin. Kullanacaksanız yarım kaşık salçayı da sulandırıp ekleyin. 1 su bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ardından tuz ve ılık su ekleyin. Çorbanızın kıvamını su ekleme kısmında belirleyebilirsiniz. Çorbanızı kaynadıktan sonra bir kaseye alıp üzerine kaşar peynir rendesi ekleyip servis edin. Afiyet olsun...

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