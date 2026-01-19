Habertürk
        Domates Çorbası Tarifi: Domates Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Domates çorbası, yoğun aroması ve yumuşak kıvamıyla sofraların en sevilen başlangıçları arasına girmiştir. Evde pürüzsüz ve lezzetli domates çorbası yapmak isteyenler için tarifin tüm aşamaları merak konusudur. Peki domates çorbası tarifi ve malzemeleri nasıl? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

        Giriş: 19.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:33
        Domates Çorbası Tarifi
        Domates çorbası, pratik hazırlanışı ve her mevsim bulunabilen malzemeleri sayesinde mutfakların vazgeçilmez tariflerinden biridir. Kış aylarında sıcak bir başlangıç olarak tercih edilirken yaz döneminde daha hafif bir versiyonla da hazırlanabilir. Ancak domatesin iyi pişirilmemesi, unun topaklanması veya çorbanın yeterince pürüzsüz olmaması gibi sorunlar lezzeti olumsuz etkileyebilir. Doğru tekniklerle hazırlanan domates çorbası ise dengeli kıvamı ve yoğun aromasıyla sofralarda fark yaratır. Bu nedenle domates çorbası yapılışı detaylarına dikkat etmek gerekir.

        DOMATES ÇORBASI TARİFİ

        Domates çorbası tarifi basit anlamda rendelenmiş domates ve un bazlı bir yapı üzerine kuruludur. Çorbanın lezzetini belirleyen en önemli unsur, domateslerin taze ve sulu olmasıdır. Unun kavrulma süresi de kıvam açısından büyük önem taşır. Çünkü un yeterince kavrulmadığında çiğ tat oluşabilir. Sonuç olarak doğru pişirilen domates çorbası, ne çok koyu ne de sulu olur. Yani kaşıktan akarken pürüzsüz bir yapı sunar. Servis sırasında eklenen rendelenmiş kaşar peyniri ise çorbanın lezzetini tamamlayan klasik bir dokunuş sağlar.

        DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ

        Domates çorbası malzemeleri neredeyse her evde bulunur. Evde domates çorbası yapmak için gerekli malzemeler oldukça sade ve kolay bulunur. Klasik bir domates çorbası tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıdaki gibidir;

        • 4 adet olgun domates
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı un
        • 5 su bardağı su veya et suyu
        • Tuz

        Servis için:

        • Rendelenmiş kaşar peyniri

        Bu ölçülerle hazırlanan domates çorbası yaklaşık 4 kişilik servis sağlar. Daha yoğun bir tat isteyenler, et suyu kullanarak çorbayı zenginleştirebilir.

        DOMATES ÇORBASI YAPIMI KOLAY MI?

        Domates Çorbası yapımı kolay mı? Söz konusu çorbanın yapımı birçok kişi için basit ve hızlıdır. Temel mutfak bilgisine sahip olan herkes için oldukça kolaydır. Ancak pürüzsüz bir kıvam elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Unun kavrulma süresi ve domateslerin pişirilme derecesi bu noktada önemlidir. Buna rağmen adımlar doğru şekilde uygulandığında domates çorbası yapımı zahmetsizdir. Kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde günlük öğünlerde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilir.

        DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Peki domates çorbası nasıl yapılır? Söz konusu çorbanın tarifine domateslerin kabuklarının soyulup rendelenmesiyle başlanır. Ardından şu aşamalar takip edilir;

        • Tencerede tereyağı eritilir ve un eklenerek orta ateşte kavrulur.
        • Unun rengi hafifçe dönünce rendelenmiş domatesler eklenir ve karışım birkaç dakika pişirilir.
        • Domateslerin çiğ tadı çıkana kadar karıştırarak pişirme işlemine devam edilir.
        • Ardından su veya et suyu yavaş yavaş eklenir ve topaklanma olmaması için sürekli karıştırılır.
        • Çorba kaynamaya başladıktan sonra tuz eklenir ve kısık ateşte 10 ya da 15 dakika daha pişirilir.
        • Pişen çorba blenderdan geçirilerek pürüzsüz hale getirilir.
        • Sıcak servis edilir.

        Afiyet olsun!

        DOMATES ÇORBASI PÜF NOKTALARI

        Domates çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası unun çiğ kalmamasıdır. Un yeterince kavrulmazsa çorbanın tadı olumsuz etkilenir. Domatesler mutlaka suyunu salıp çekene kadar pişirilmelidir. Blenderdan geçirme işlemi de çorbanın ipeksi bir kıvam kazanmasını sağlar. Bu nedenle eğer imkan varsa yapılmalıdır. Ayrıca çorba koyu olursa sıcak su eklenerek kıvam ayarlanabilir.

