        Domenico Tedesco'dan 5 değişiklik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:28
        Tedesco'dan 5 değişiklik!
        Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

        Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.

        Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.

        Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

        KOCAELİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.

        İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.

        Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

        Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Smolcic, Agyei, Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Susoho, Samet Yalçın, Nonge

        Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulubesinde yer aldı.

        İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

        Ligin ilk devresinde Chobani Stadı'nda oynanan 3. hafta maçında sahadan Fenerbahçe 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.

        Müsabakada Kocaelispor'un tek golünü Petkovic serbest vuruştan attı. Sarı-lacivertli takımın golleri ise Skriniar, Brown ve Talisca'dan gelmişti.

        SELÇUK İNAN, FENERBAHÇE'Yİ HİÇ YENEMEDİ

        Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Fenerbahçeye karşı çıktığı 5 müsabakada da galibiyet alamadı.

        İnan, sarı-lacivertli ekibe karşı Kocaelispor ve Kasımpaşa'yla birer mağlubiyet, Gaziantep FK ile 3 mağlubiyet yaşadı.

        ORHAN GÖRSEN'E PLAKET

        Kocaelispor'da futbolculuk ve başkanlık yapan Orhan Görsen'e kulüp başkanı Recep Durul tarafından maç öncesi plaket verildi.

