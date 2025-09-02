Dominik Livakovic Girona'ya gitti!
Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Girona'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta forma giydi.