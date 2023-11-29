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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz avındaki ölüme 15 yıl istendi

        Domuz sanıp ateş ettiği arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl istendi

        Bursa'da, domuz sanıp ateş ederek ava çıktığı arkadaşlarından birini öldüren diğerini de yaralayan 72 yaşındaki Nail Akın hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık sorgusunda suçunu kabul eden ve "Kastım kesinlikle yoktu. O anda domuz gördüğüm için ateş ettim" diyen Akın'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:49
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        Avdaki ölüme 15 yıl istendi
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, ormanda arkadaşları Tahsin Şen (27) ve Ergün Aslan (43) ile domuz avına çıkan Nail Akın (72), çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti.

        2 ÇOCUK BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Tahsin Şen
        Tahsin Şen

        Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ile Aslan vuruldu. Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Aslan ise ağır yaralandı. Nail Akın'ın ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Nail Akın
        Nail Akın

        Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nail Akın ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Tahsin Şen
        Tahsin Şen

        Savcılık sorgusunda, suçunu kabul eden ve domuz gördüğü gerekçesiyle ateş ettiğini söyleyerek, "Kastım kesinlikle yoktu. O anda domuz gördüğüm için ateş ettim" diyen Akın hakkındaki iddianame hazırlandı.

        "70 METRE UZAKLIKTAYDILAR"

        Ergün Aslan
        Ergün Aslan

        Nail Akın'ın tüfeğinden çıkan saçmaların, 70 metre uzaklıkta bulunan Tahsin Şen'in ölümüne, Ergün Aslan'ın ise yaralanmasına neden olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin avlanılan alan içerisinde insan olma ihtimalini ön görmesi gerektiğine dikkat çekildi.

        "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

        Hakkında, "bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Akın'ın yargılanmasına, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ileriki günlerde başlanacak.

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