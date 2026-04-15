        Haberler Dünya Donald Trump, Katar Emiri ile görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump, Katar Emiri ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:17
        Donald Trump, Katar Emiri ile görüştü

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la son gerilimlerin küresel enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ele aldı.

        Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Orta Doğu'daki gerilim gölgesinde yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de son gerilimlerin uluslararası denizcilik güvenliğinin yanı sıra enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri konuşuldu.

        Ülkesinin küresel enerji piyasaları istikrarını destekleyen güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen Şeyh Temim, enerji piyasalarının istikrarı için uluslararası ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası çabaların artırılmasının önemine vurgu yapan Şeyh Temim, bölgesel ve küresel istikrarı korumak için krizlerin diplomatik yollarla çözülmesini belirtti.

        ABD Başkanı Trump da Katar'ın bölgede üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini vurgulayarak, küresel enerji piyasalarının istikrarı başta olmak üzere çeşitli konularda Katar'la koordinasyonu sürdüreceklerini ifade etti.

        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri: Lisede silahlı saldırı, Gülistan Doku dosyası yeniden, Bahçeli: Ara seçim yok

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: 16 YARALIBugün herkesin yakından takip ettiği başlıklarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ama en sıcak başlıkla başlayalım... Şanlıurfa'da bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıl...
