Dönence dizisi neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Her Salı günü saat 20:00 da Kanal D ekranlarında sevilerek takip edilen Dönence dizisinin bu hafta yayınlanmayacağı açıklandı. Dizinin sevenleri Dönence'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Akıllara takılan sorunun cevabı haberimizde...
Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Dönence dizisi hakkında izleyiciler tarafından merak edilen bir soru oluştu; Salı günleri ekranlarda sevenleri ile buluşan Dönence dizisi bu hafta neden yok? Merak edilen soruya ilişkin detaylar haberimizde...
DÖNENCE 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Her salı günü saat 20:00'da yayınlanan dizinin son bölümü 1 Ağustos günü yayınlanmıştı 8 Ağustos Salı günü yayınlanması gereken dizi 15 Ağustos günü tekrardan izleyiciler ile buluşacak.
BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?
Gelen haberlere göre ekip içinde yaşanan bir anlaşmalıktan dolayı dizinin yapım şirketi; senaryo çalışması yapılacağını belirtti ve sete 1 hafta ara verildiğini duyurdu.
DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gece'nin Özgür'den hoşlandığını itiraf etmesinin ardından Özgür'den de aşk itirafı geliyor! Gece, Özgür'le tartışmasının üzerine Miro'nun gelişiyle öfkesini bastıramaz. Özgür'ün de adı geçince Gece'nin gözü döner ve Miro'ya tokadı yapıştırır. Miro'yu hayatından çıkarmakta kararlı olan Gece, Miro'yu kovar. Gece ise Özgür'e Miro'yla ayrıldıklarını söyler ve Özgür çok şaşırır. Özgür, Miro'nun kendisine zarar vermesini engellemek için Miro'nun açığını bulmaya çalışır