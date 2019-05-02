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Donk ve Onyekuru'dan derbi öncesi açıklamalar

İHA

Galatasaraylı futbolcular Ryan Donk ile Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinden iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söylediler

Donk-Onyekuru

Ryan Donk ile Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştular.

"GELECEKTE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Beşiktaş derbisini kendi sahalarında oynadıkları için avantajlı olduklarını vurgulayarak, "Kendi sahamızda oynuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Taraftarımızla yüzde 100'ümüzü sahaya koyarak kazanmak istiyoruz. Bu maçta güzel bir sonuç almayı hedefliyoruz" dedi.

İçeri katederek attığı gollerden mutluluk duyduğunu dile getiren Onyekuru, "Bu tip pozisyonların gelmesi beni mutlu ediyor. Bana gol şansı doğuruyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu tip pozisyonları yakalarım. Ancak önemli olan takımın başarısı ve galip gelmek. En büyük hedefimiz Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak" diye konuştu.

İngiltere'nin Everton kulübünden sezon başında kiralanan Onyekuru, Galatasaray'da devam etmek isteyip istemediğinin sorulmasına, "Şu anda geleceğimden ziyade önümüzdeki 4 maça odaklanmak istiyorum. Kazanmamız gereken 4 müsabaka var. En büyük hedefim şampiyon olmak. Ondan sonrasını hep beraber görürüz" yanıtını verdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Hollandalı futbolcu Donk, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olacaktır. Kendi sahamızda oynuyoruz. Maça nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlamamız gerekiyor. Son maçta Konyaspor karşısında galip gelmek istedik ama gol atamadık. Herkes ne kadar odaklandığımızı gördü. Bu maça da en iyi şekilde başlayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Donk, farklı mevkilerde kritik görevler aldığının söylenmesi üzerine ise, "Hocamızın vereceği karar çok önemli. Her oyuncu için en iyi seçeneği o biliyor. Kendisi benden istediği sürece her pozisyonda oynamaya hazırım. Onun takdir ettiği her pozisyonda oynayabilirim" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Donk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde gol attığı hatırlatılarak Beşiktaş'a karşı hedefinin sorulması üzerine, "Şu anda defansta oynuyorum. Fenerbahçe'ye bir gol attım. Yeniden bir duran topta çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım var. Bugünlerde böyle bir gol gelebilir ama umarım forvet arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapar, bu mutluluğu ve gururu yaşarlar. Ben de kendi pozisyonumda daha sakin olabilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısındaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olduğunun hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye liginde bu tip sürprizler olabiliyor. Çok uzağa gitmemek lazım. Geçen sezon da bir anda Fenerbahçe çıktı ama şampiyonluğa, mutlu sona biz ulaştık. Şu anda yapmamız gereken 4 maçımıza iyi odaklanıp, bunları kazanarak mutlu sona ulaşmak" dedi.

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