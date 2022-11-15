Zamirlerin anlamını güçlendirmek, pekiştirmek gibi görevleri olan ve iyelik ve hal ekleri gibi çekim eklerini de alabilen dönüşlülük zamiri ile ilgili cümleler nelerdir? Dönüşlülük zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Dönüşlülük Zamiri Nedir?

Bir şahıs ya da kişi zamiri türü olmasına rağmen, çoğunlukla ayrı bir zamir çeşidi gibi kabul edilen dönüşlülük zamiri; genellikle cümle içinde, şahıs zamirlerinin anlamını güçlendirmek için kullanılmaktadır. Dilimizde sadece bir tane dönüşlülük zamiri vardır; o da “kendi” kelimesidir. Bu kelime cümlede kullanılırken iyelik veya hâl ekleri gibi çekim eklerini alabilir. Sadece “kendi” sözcüğü dönüşlülük zamiri olabildiği için bu zamir çeşidini cümle içinde bulmak oldukça kolaydır.

Dönüşlülük Zamiri Örnekleri

Dönüşlülük zamiri, ‘’kendi’’ sözcüğü ve onun iyelik eki almış halleridir: Dönüşlülük zamiri örnekleri ise şu şekildedir:

Bütün salonu kendi süpürmüş.

Ne söylediğinden kendisinin bile bilmiyor.

Suçunu kendi kendine itiraf etti.

Bu sene kendi başıma seyahat yapmayı planlıyorum.

Hatayı da biraz kendinizde aramalısınız.

Resim yapma konusunda kendinize güveniyor musunuz?

Bu şekilde konuşmaya devam ederse, en çok zararı kendine zarar verecek.

Hediyelerin en güzelini kendime ayırdım.

Kendine nasıl bir zarar verdiğinin farkında değilsin.

Çocuğum kendi kendine yıkanmayı öğrendi.

Böyle olmasını siz kendiniz istediniz.

İstanbul’dan Bursa’ya ben kendim gideceğim.

Kendi sorunların zaten bana yetiyor.

Dönüşlülük Zamiri İle İlgili Cümleler

Not: Dönüşlülük zamiri diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini ve üzerine de hal eklerini alabilmektedir.

Örnek: