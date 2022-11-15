Zamirlerin anlamını güçlendirmek, pekiştirmek gibi görevleri olan ve iyelik ve hal ekleri gibi çekim eklerini de alabilen dönüşlülük zamiri ile ilgili cümleler nelerdir? Dönüşlülük zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız bu yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Dönüşlülük Zamiri Nedir?
Bir şahıs ya da kişi zamiri türü olmasına rağmen, çoğunlukla ayrı bir zamir çeşidi gibi kabul edilen dönüşlülük zamiri; genellikle cümle içinde, şahıs zamirlerinin anlamını güçlendirmek için kullanılmaktadır. Dilimizde sadece bir tane dönüşlülük zamiri vardır; o da “kendi” kelimesidir. Bu kelime cümlede kullanılırken iyelik veya hâl ekleri gibi çekim eklerini alabilir. Sadece “kendi” sözcüğü dönüşlülük zamiri olabildiği için bu zamir çeşidini cümle içinde bulmak oldukça kolaydır.
Dönüşlülük Zamiri Örnekleri
Dönüşlülük zamiri, ‘’kendi’’ sözcüğü ve onun iyelik eki almış halleridir: Dönüşlülük zamiri örnekleri ise şu şekildedir:
- Bütün salonu kendi süpürmüş.
- Ne söylediğinden kendisinin bile bilmiyor.
- Suçunu kendi kendine itiraf etti.
- Bu sene kendi başıma seyahat yapmayı planlıyorum.
- Hatayı da biraz kendinizde aramalısınız.
- Resim yapma konusunda kendinize güveniyor musunuz?
- Bu şekilde konuşmaya devam ederse, en çok zararı kendine zarar verecek.
- Hediyelerin en güzelini kendime ayırdım.
- Kendine nasıl bir zarar verdiğinin farkında değilsin.
- Çocuğum kendi kendine yıkanmayı öğrendi.
- Böyle olmasını siz kendiniz istediniz.
- İstanbul’dan Bursa’ya ben kendim gideceğim.
- Kendi sorunların zaten bana yetiyor.
Dönüşlülük Zamiri İle İlgili Cümleler
Not: Dönüşlülük zamiri diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini ve üzerine de hal eklerini alabilmektedir.
Örnek:
- Tüm hatayı kendimde arıyorum
- Kendinden hiç haz etmem.
- Kendisini bir ya da iki kere görmüşümdür.
- Kendimizin değerini bilmeliyiz.
- Bu söyledikleriniz yüzünden kendinizle çelişiyorsunuz.
- Sabahtan beri kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Not: Kendi kelimesi iyelik eki olmadığında, belirtili isim tamlamasında tamlayan olarak karşımıza çıkabilir:
Örnek:
- Kendi arkadaşın ile ilgilenmelisin.
- Bu işleri kendi babası hallediyor.
- Kendi evimiz çok nezih bir semtte bulunuyor.
- Kendi okulunuz hakkında neler düşünüyorsunuz?
- Kendi fikirleri sadece onu bağlar.
Not: İsim veya zamirden oluşan bir özne ile birlikte kullanıldığında bizzat anlamına gelir ve pekiştirme görevinde kullanılır.
Örnek:
- Tüm bu işleri ben kendim de yapabilirim
- Öğretmen hanım, kendisi davet etmiş.
- Kendisi nereye gidecekse gitsin.
- Satın alacağınız arabaya siz kendiniz bir bakmalısınız.
Not: Bir işi yapan kişinin işten etkilendiğini göstermek için kullanılır. Daha net bir ifadeyle anlatmak gerekirse, fiilin özneye dönüşünü anlatır.
Örnek:
- Küçücük çocuk kendisi yıkanmış.
Dönüşlülük Zamiri İçeren Cümleler
Dönüşlülük zamiri konusunun daha net anlayabilmek için aşağıda verdiğimiz örneklere göz gezdirebilirsiniz:
- Size çok şaşırıyorum çünkü kendinizde hiçbir bir hata görmüyorsunuz.
- Zamanı gelince kendileri tamamlayacakmış.
- Böyle giderse sadece kendisine zarar verecek.
- Tüm bu olanları kendime yakıştıramadım.
- Tüm bulaşıkları ve çamaşırları kendim yıkadım.
- Bir sorun olmayacağını sen kendin söyledin.
- Kendileri sonunda gelebildi.
- İşlerini halletmek için sen kendin
- Başarılı bir iş insanı olabilmek için yıllarca kendim mücadele verdim.
- Ben kendi başıma seyahate çıkmaktan çok büyük bir keyif alırım.
- Kendine nasıl bir zarar verdiğinin farkında değil.
- Oraya gidince kendimize küçük bir hediye alacağız.
- Maç sona erdiğinde tüm hatanın kendinde olduğunu samimiyetle kabul etti
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