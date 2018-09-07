Derlenen verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi, ağustos ayında yüzde 8,4 değer kaybetti. Fenerbahçe, yüzde 15 ile ağustos ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 8,8 ile Trabzonspor izledi. Beşiktaş'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 6,2 değer kaybetti. Galatasaray ise yüzde 4,6 ile yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

YILIN 8 AYINDA EN FAZLA KAYBETTİREN BEŞİKTAŞ

Yılın 8 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 44,9 ile Beşiktaş oldu. Trabzonspor'un hisseleri bu dönemde yüzde 44 azaldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor'u yüzde 31,5 ile Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ağustos ayında olduğu gibi yılın 8 aylık döneminde de yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti, Galatasaray'ın hisseleri söz konusu dönemde yüzde 21,4 azaldı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Ağustos sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, geçen ayı 891 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 680 milyon 920 bin lira ile Fenerbahçe, 540 milyon lira ile Beşiktaş ve 123 milyon lira ile Trabzonspor izledi.





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