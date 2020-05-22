Dört yapraklı yoncada her yaprağın bir anlamı vardır: İnanç, umut, aşk ve şans.

İbrahimi dinlerde ortak olan Adem-Havva mitolojisine dayanan dört yapraklı yonca şansı iddiasına göre; Cennet Bahçesi’ndeki Havva, bulduğu dört yapraklı bir yoncayı şans getirmesi için hep yanında taşırdı. Keltik mitolojisine göre de, dört yapraklı yonca kötü ruhları kovmak için tılsım olarak kullanılırdı. Orta Çağ’da çocuklar, dört yapraklı yoncalarla çeşitli oyunlar oynar, peri avına çıkarlardı. Sonralarında Aziz Patrick tarafından İrlanda’ya Hristiyanlığı tanıtmak için bu oyun kullanılmış olup, günümüzde Hristiyan aleminde kutlanan Aziz Patrick Günü’nde bol bol dört yapraklı yonca teması görülmektedir.

Dört yapraklı yonca, trifolium cinsi olup, 300 farklı türü olan bir bitkinin varyasyonudur. Genetik çeşitlilikten dolayı kimi zaman yaprak sayısı, üçten fazla olabilmektedir. İstatistiki olarak, her 160.000 üç yapraklı yoncaya karşılık sadece 1 adet dört yapraklı yonca bulunmaktadır. Bitki kültürüyle uğraşanlar, günümüzde sadece dört yapraklı yonca üreten tohumları geliştirmeyi başarmışlardır; yine de efsane devam etmektedir. Bahçelerde milyonlarcası yetiştirilirken, uğur getireceğine inandıkları dört yapraklı yoncayı hala kırlarda heyecan ve merakla aramaktadırlar. Dört yapraklı yonca bulunca, şanslı olunacağına, şansın açılacağına, ümidin daha fazla, aşkın daha yoğun olacağına inanılır.

Birinci yaprağı ümit, ikinci yaprağı inanç, üçüncü yaprak aşk, dördüncü yaprak da şans anlamındadır.

Dünyanın her yerinde 3300 yıldır yetişen, 60 yonca türü mevcuttur, birçok yerde kullanılan bir bitkidir; yem olarak ve şifa olarak da değerlendirilen yonca birçok ilacın hammaddesinde de kullanılıyor. Hatta birçok ülkede salatalarda bile kullanılır, aynı zamanda kutsal bir bitki olan onca Kur’an-ı Kerim’de de söz edilmektedir. (Abese Suresi, 31. Ayet) (“İnsan için üzüm, hayvanlar için yonca ve her çeşit yeşil ot yaratmış Yüce Rabbimiz”) Birçok şair, şiirinde yer vermiştir. Yonca yapraklarının kalp şeklinde olması onları hoş ve farklı görmemizi sağlar. Menekşe ve erguvani çiçekleri vardır ve çok güzel açarlar.

Özetle yonca çok değerli ve özel bir bitkidir. Şans getirir, eğlendirir, şifa dağıtır, doyurur, aşk ve şansı davet eder.

Rüyada üç yapraklı yonca görüp, kırda dört yapraklısını aramak, yüklü bir paraya veya şansın birdenbire artacağına işarettir.

56 yapraklı olanı ve Japonya’da yetişeni, Rekorlar Kitabı’na girmiştir.

Herkesin hayatında şans getiren bir Yonca’sı kesinlikle vardır, yeter ki değerini bilelim, görelim. İnsan yapımı modelleri vardır, yakın bir dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, öğretmenimiz olur bazen…