Dorukhan Toköz, tatile devam ediyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen bu sezon ise Eyüpspor'un başarısı için ter döken Dorukan Toköz, Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atıyor.

Toköz, Yalıkavakta’ki bir plajda voleybol oynarken görüntülendi.