Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; popçu Murat Başaran, Ataşehir'de sahne aldı. Başaran’ı sahne aldığı mekânda şarkıcı dostları; Baha, Ahmet Selçuk İlkan ve Asena, Lara yalnız bırakmadı.

Murat Başaran sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başaran, yeni bir şarkı müjdesi verdi. Eşi Ayten Öztürk’ün geçtiğimiz yıllarda kaybettiği babasına ithafen yazdığını şiiri, bestelediğini söyleyen Başaran; 'Babam' adını verdikleri şarkının 15 Haziran Babalar Günü’nde çıkacağını söyledi. Şarkının sözlerini yazan Ayten Öztürk; "Olan duygularımı yazdım. Murat da babama olan düşkünlüğümü bildiği için inanılmaz duygulu bir müzikle taçlandırdı. Bana çok güzel bir hediye oldu" diye konuştu.

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Murat Başaran, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Mert Demir’in başarısını konuştu. Demir’in tarzını başarılı bulduğunu ifade eden Başaran; "Tarzı güzel ama önemli olan devamının gelmesi. Hep beraber takip ediyoruz fakat ne kadar sürdüreceğini göreceğiz. Eğer bu yaratıcılığını devam ettirebilirse kalıcı olur. Ettiremezse iki ay sonra unutulur gider. Öyle olsun istemem. Çünkü yetenekli buluyorum" dedi.