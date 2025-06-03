DOU’dan 'Sar Beni': Tanıdık gelen yepyeni bir hikâye

Söz ve müziği DOU ve Mert Yenihayat’a ait olan şarkının prodüktör koltuğunda; Can Atayılmaz oturuyor. Şarkının mix ve mastering’i ise Utku Ünsal’a ait. Arabesk-pop kimliğini koruyan DOU, bu şarkıda alışılmış tarzının dışına çıkmadan ama kendi deyimiyle çok daha farklı bir ifade yakalıyor.

'Sar Beni', ilişkide sorumluluğu üstlenmeyi ve "Sen iyi ol yeter" diyebilmeyi konu alıyor.

DOU, parçanın duygusunu daha güçlü hissettirebilmek adına tüm enstrümanları canlı olarak kaydetmeyi tercih etmiş. Özellikle udu canlı dinlemek, dinleyiciyi 2000’li yılların başına götüren bir nostalji hissi yaratıyor.

Şarkının nakaratlarında ise dikkat çeken bir detay var: Tüm nakaratlar farklı okundu. Çünkü şarkı ilerledikçe duygu da yoğunlaşıyor. Finaldeyse her şey biraz daha tempolu, biraz daha ‘gazlı’ bir hâle geliyor.

DOU, 30 Mayıs itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturduğu 'Sar Beni' ile müzikseverleri pop ve arabesk türünde, duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor.