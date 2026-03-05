Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.119,60 %1,36
        DOLAR 43,9928 %0,07
        EURO 51,2518 %0,15
        GRAM ALTIN 7.290,33 %0,44
        FAİZ 37,92 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 118,24 %0,55
        BITCOIN 72.753,00 %-0,80
        GBP/TRY 58,9287 %0,17
        EUR/USD 1,1621 %-0,11
        BRENT 83,29 %2,32
        ÇEYREK ALTIN 11.919,87 %0,45
        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatlarında hızlı artış - Para Haberleri

        Döviz mevduatlarında hızlı artış

        Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 27 Şubat itibarıyla 2 milyar 105 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz mevduatlarında hızlı artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Şubat ile biten haftada yüzde 1,5 artışla (429 milyar 357 milyon 436 bin lira) 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 552 bin liradan, 29 trilyon 694 milyar 200 milyon 988 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,3 artarak 15 trilyon 446 milyar 196 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,8 artışla 10 trilyon 489 milyar 860 milyon 186 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 277 milyar 912 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 239 milyar 744 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        REKLAM

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 27 Şubat itibarıyla 2 milyar 105 milyon dolarlık artış görüldü.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 934 milyar 415 milyon 241 bin liraya çıktı.

        Söz konusu kredilerin 715 milyar 265 milyon 560 bin lirası konut, 47 milyar 212 milyon 845 bin lirası taşıt, 2 trilyon 264 milyar 186 milyon 115 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 907 milyar 750 milyon 721 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 27 Şubat ile biten haftada 221 milyar 826 milyon 771 bin lira artarak 23 trilyon 514 milyar 581 milyon 127 bin liraya yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de yol verme tartışmasında hafif ticari araç otomobile çarptı; kaza kamerada

        SULTANGAZİ'de 5 kişi kiraladıkları araçla caddede ilerledikleri sırada hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Trafikte devam eden tartışma sırasında hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı