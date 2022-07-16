Gurbetçi Euro yerine altına yöneldi 0:00 / 0:00

İHA

Aksaray’da dünyanın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçiler döviz piyasasındaki hareketlilik nedeniyle altına yöneldi. Kuyumcu Mustafa Aslan, geçen yıl 80 euro olan çeyrek altının bu yıl 92 euro olduğunu belirterek "Her yıl altın euro’ya karşı daha fazla prim yaptı. O sebepten dolayı gurbetçi arkadaşlarımız euro yerine altını tercih etti." dedi.

Aksaray’da geçen hafta gurbetçilerin yoğunlukla başlattığı sıla-i rahimin ardından kentin döviz piyasasında hareketlilik yaşandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçiler hem tatil yapmak hem de yatırım yapmak için dolar ve euro bazındaki dövizlerini bozdurmaya başladı. Kapalı Çarşı'daki döviz ve kuyumcu esnafları gurbetçilerin gelmesiyle birlikte yoğun mesai harcarken, FED’in belirlediği faiz oranları gurbetçiyi döviz bozdurduktan sonra altın yatırımına yöneltti. Döviz işletmecileri doların Euro’ya karşı bir nebze daha değer kazandığını belirtirken, kuyumcular geçen yıl 80 Euro değerinde olan çeyrek altının bu yıl 92 Euro değerinde olduğunu belirtti.

BİLEZİK TARZI ÜRÜNLERE TALEP VAR

Döviz kurlarındaki etkileşimin devam edeceğini düşünen ve hareketliliğin olduğunu anlatan Döviz İşletmecisi Ramazan Çetin, “Aksaray’ımızın en büyük şanslarından birisi de gurbetçi kardeşlerimizdir. Aksaray’ı o yönde şanslı iller arasında sayıyoruz. Tabi gurbetçinin gelmesiyle Aksaray’da hareketlilik başladı. Hareketliliğin yanında şu aralar stabil devam ediyor. Şu anda dolar ve euro paritesine bağlı olarak doların biraz daha değer kazandığını görüyoruz. Onun getirdiği dezavantajlarda euro’ya ters tepki veriyor. Şu anlık euro biraz gevşemektedir. Ama dolar önümüzdeki günlerde FED’in döviz artırımından dolayı dolar paritesi dolar ve euro’yu eşitlemiş durumda, faiz artırımı bekleniyor. Piyasanın satın almasına bakacağız. Önümüzdeki günlerde tekrar hareketliliklerin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Döviz hareketliliğinin altın piyasasına olumlu yönde yansıdığını belirten kuyumcu Mustafa Aslan, “Şimdi altına olumlu yönde yansıdı. Çünkü altın tüm para birimleri ile birlikte euro’ya karşı da değer kazandırıyor. Örneğin geçen yıl 80 euro olan bir çeyrek altın bu yıl 92 euro oldu. Yani her yıl altın euro’ya karşı daha fazla prim yaptı. O sebepten dolayı gurbetçi arkadaşlarımız euro yerine altını tercih etti. Ağırlıklı olarak ziynet ve 22 ayar işçiliksiz bilezik tarzı ürünleri tercih ediyorlar. Onu da daha çok tabi sezonun sonuna doğru yani paraları kaldığı zaman değerlendirmeyi düşünüyorlar. Yani bize olan talepleri 8. aya doğru gurbetçilerin dönüşleriyle birlikte artıyor” diye konuştu.

Gurbetten geldiği memleketinde hem alışveriş hem de altın yatırımı yaptığını anlatan Seyhan Taş (41), “Hollanda’dan geliyorum. 6 hafta kadar bir tatil izni yapacağım. Gelip burada bol bol harcama yapıyoruz. Vallahi şuan döviz bizim açımızdan iyidir. Yükselişte tabi ki bizde elimizden geldiğince harcıyoruz. Bozuyoruz, yatırım tabi ki biraz daha altından yanadır. Hanımlar biraz daha altına düşkün olduğu için fazlalık tercih altın oluyor” ifadelerini kullandı.