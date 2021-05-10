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HaberlerGündem3. SayfaDövüp dereye atmışlardı! İşte istenen ceza - Haberler
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Bahçelievler'de dövdükleri kişiyi dereye atan şüphelilere savcılık 52'şer yıla kadar hapis istedi

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda gaspçılar dehşet saçmıştı. Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir kişiyi alıkoydu. Gaspçılar tehdit ettikleri kişi para vermeyince dakikalarca darp etti. 7 metreden dere yatağına attıkları kişi yaralandı. Olayda Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu gasbedip darbederek dere yatağına attığı gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, şüpheliler hakkında 4 ayrı suçtan 52'şer yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi

Dövüp dereye atmışlardı! İşte istenen ceza - Haberler
Dövüp dereye atmışlardı! İşte istenen ceza
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DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu 7 Temmuz 2020 tarihinde Bahçelievler'de otomobil alma bahanesiyle önce gasbedip, sonrasında döverek dere yatağına attıkları iddia edilen, Ahmet Kürşat Ç., Görkem B., Serkan K. Ve Yakup E. hakkında iddianamesini hazırladı.

DHA'nın haberine göre, iddianamede müşteki Muhammed Selmo'nun alınan ifadesinde şüphelilerin başına silah dayanarak, 'Sen parayı nereden buluyorsun' deyip, önce dövdüklerini sonrasında da zorla 5 bin 700 lira parasını, cep telefonu ile boynundaki gümüş kolyesini gasp edildiğini anlattığı belirtilirken aracına da zarar verildiği kaydedildi.

İddianamede bahsi geçen araçta şüpheliler arasında yer alan Serkan K.'nın parmak izine rastlanıldığı anlatıldı. Ayrıca, tesadüfen bir kişinin olay anını kaydettiği video görüntüsüne de yer verildiği iddianamede müştekinin, Serkan K.'yı emniyette teşhis ettiği, Serkan K.'nin alınan ifadesinde diğer iki şüpheli Ahmet Kürşat ve Görkem'in de olay içerisinde olduğunu ifade ettiği belirtildi.

"KENDİSİ DEREYE DÜŞTÜ"

Savcılığa verdikleri ifade de şüphelilerin Muhammed Selmo'yu mahalleden tanıdıkları ve uyuşturucu sattığı nedeniyle husumetli oldukları yönündeki ifadelerine de iddianamede yer verildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken müştekiyi gasbetmediklerini, silah kullanmadıklarını ve karşılıklı bir kavganın olduğunu söyledi. Aynı zamanda müştekiyi dereye atmadıklarını üzerinde buldukları uyuşturucuyla birlikte polise teslim edecekleri için şüphelinin korkup kendisinin düştüğünü de ifade ettiler.

"KASITLI OLARAK BENİ AŞAĞI ATTILAR"

Müşteki Muhammed Selmo'nun ifadesinde Yakup adlı şüphelinin kafasına silah dayadığını belirterek, "Yakup bana 'Para ver' dedi. Ben de vermeyince kafama silahla vurdu. Olay yerinde beni arabadan indirdiler. 5 bin 700 TL paramı, telefonumu, kolyemi ve tesbihimi aldılar. Yüzüğümü almak istediler ben vermek istemedim. Beni arabanın bagajına koymaya çalıştılar. Ben bagaja girmeyince Ahmet Kürşat beni yere attı ve sonrasında aralarından birisi yüzüme tekme attı. Sonrasında iki şüpheli beni omuzlarımdan tutup dere kenarına sürüklediler. Ben arbede sırasında düşmedim. Kasıtlı olarak beni aşağı attılar" dedi.

İddianamede ayrıca dördüncü şüphelinin Yakup E. olduğunun belirlendiği ancak, yakalanamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre ise müştekinin vücudunda orta düzeyde 3 kırığın olduğu kaydedildi.

SAVCI 52 YIL HAPİS TALEP ETTİ

Savcılık, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar 'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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