HÜLYA YENİDOĞMUŞ KİMDİR?



Hülya Yenidoğmuş, 33 yaşındadır. Evli ve 8 yaşında bir çocuğu bulunan Hülya, bir kurumda yöneticilik yapıyor. Hülya Yenidoğmuş, 'Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor. Başarılı yarışmacılardan biri olan Hülya'nın 4 kolyesi var.