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Haberler Televizyon Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? 2022 Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kimlerdir? Doya Doya Moda yarışmacı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kimler?

TV8'in hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Doya Doya Moda, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu seneki formatta her bedenden yarışmacıların yer alacağı programla ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, yeni sezon jüri üyeleri kimler ve başvurular nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? 2022 Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kimlerdir? Doya Doya Moda yarışmacı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TV8'in en sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.

Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.

DOYA DOYA MODA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa katılmak isteyen kişiler, ''doyadoyamoda.biz'' adresinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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