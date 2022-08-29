Sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın yayın saatinin değiştiği açıklandı. Hafta içi her gün 15:45'de izleyicilerinin karşısına çıkan yarışmanın yeni yayın saati, yarışmacıları ve jüri üyeleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...