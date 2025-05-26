Dr. Cüneyt Devrim, IAB Europe Yönetim Kurulu'na seçildi

IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, IAB Europe Genel Kurul toplantısında yapılan seçimlerde IAB Europe Yönetim Kurulu'na seçildi. Devrim, yeni Yönetim Kurulu Başkanı belirlenene kadar IAB Europe Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

Açıklamada bu önemli gelişmenin, IAB TR’nin dijital reklamcılık ekosistemindeki etkin rolünün ve uluslararası alandaki gücünün bir göstergesi olduğu belirtildi. Dr. Cüneyt Devrim'in IAB Europe Yönetim Kurulu'na girişinin Türkiye'nin dijital reklamcılık sektöründeki deneyim ve birikimini Avrupa düzeyinde temsil etme fırsatı sunacağı ifade edildi.

Avrupa dijital reklamcılık ve pazarlama sektörünü temsil eden ve bu alandaki standartları belirleyen önde gelen kuruluşlar IAB Europe Yönetim Kurulu'na Dr. Cüneyt Devrim'in seçilmesinin, IAB TR’nin ve Türk dijital reklamcılık ve pazarlama ekosisteminin Avrupa'daki karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağı da vurgulandı.