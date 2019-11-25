Geçtiğimiz yıllarda Nazi rejimiyle olan bağlantılarını kabul eden Alman dondurulmuş gıda üreticisi Dr. Oetker, büyük bölümü firmanın kurucusu Rudolf August Oetker tarafından oluşturulan sanat koleksiyonunda yer alan bir tabloyu, toplama kampında öldürülen Yahudi sahibinin ailesine iade etme kararı aldı.

"Büyücü ve Ejderha" (Sorcerer and Dragon) adını taşıyan Carl Spitzweg imzalı tablonun, Oetker koleksiyonunda yer alan Nazi bağlantılı birkaç eserden biri olduğu düşünülüyor.

1939'da Buchenwald toplama kampında öldürülen Leo Bendel adlı Yahudinin koleksiyonuna ait olduğu belirtilen tablonun, Bendel'in ailesine iade edileceği açıklandı.

AKRABALARI ARANDI

Firmadan yapılan açıklamada, tablonun 'geçmişi' hakkında Dr Oetker yöneticilerinin bilgi sahibi olduğu, ancak Bendel'in akrabalarına ulaşmalarının uzun zaman aldığı belirtildi.

Almanya'nın en eski ve tanınmış aile şirketlerinden Dr. Oetker'in kurucusu olan Rudolf August Oetker'in gençlik yıllarında Nazi ordusuna gönüllü olarak katıldığı biliniyor.

Nazi askerlerine hazır gıda ve mühimmat sağlayan Dr. Oetker firmasının savaş döneminde köle işçiler çalıştırdığı da ortaya çıkmıştı.

Oetker ailesinin 4 bin 500 parçadan oluşan sanat koleksiyonunun yer alan yüzlerce parçayı, Nazi rejimindeki bağlantıları aracılığıyla elde ettiği belirlenmişti.