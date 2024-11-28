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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens'ten flaş açıklama: Galatasaray son kulübüm - Futbol Haberleri

        Dries Mertens'ten flaş açıklama: Galatasaray son kulübüm

        Galatasaray forması giyen Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların son kulübü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 21:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:37
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        "Galatasaray son kulübüm"
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        Galatasaray forması giyen Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY SON KULUBÜM"

        Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

        Belçikalı yıldız, Okan Buruk'un, "Gençleşiyor" şeklinde açıklamasının hatırlatılması ve "Antrenörünüz yaşlandıkça gençleştiğinizi söyledi, siz de aynısını hissediyor musunuz?" sorusunu, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz..." diye yanıtladı.

        37 yaşındaki Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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