DSİ'den deprem konutlarına içme suyu

Malatya'da İkizce deprem konutları için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan isale hattı ve 5 bin metreküp büyüklüğünde su deposu imalatı tamamlandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek.