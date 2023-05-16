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2023 DSİ işçi alımı kura çekim tarihi: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 819 sürekli işçi alımı başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşti. Belirtilen tarihler arasında başvuruların tamamlayan adaylar DSİ işçi alımı kura çekim tarihini araştırmaya başladı. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. İşte 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    12 Mayıs tarihinde başlayan DSİ işçi alımı başvuruları 16 Mayıs tarihinde sona erdi. İşçi alımının taşra teşkilatında değerlendirileceğini belirten DSİ, kadro branş dağılımı açıkladı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler DSİ kura çekim tarihlerine çevrildi. Peki, "DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu? İşte 2023 DSİ işçi alımı kura sonuç tarihi...
  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı sürekli işçi alımı başvuruları 12/05/2023-16/05/2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 
  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DSİ 819 işçi alımı için başvuruların ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran tarihinde yapılacak.

     
  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Adaylar Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

    Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.
  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    DSİ ilçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
  • DSİ işçi alımı kura çekim tarihi 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAV HAKKINDA

    Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

    Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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