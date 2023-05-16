DSİ İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

DSİ ilçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilecek. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.