Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ'den hantavirüs açıklaması: Küresel nüfus için oluşturduğu risk düşük - Haberler

        DSÖ: Hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu risk düşük

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendirdiğini, bu nedenle epidemiyolojik durumu izlemeyi ve risk değerlendirmesini güncellemeyi sürdüreceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hantavirüs pandemiye dönüşür mü? DSÖ açıkladı

        DSÖ, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, 2 Mayıs'ta bir yolcu gemisinde ciddi solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcunun DSÖ'ye bildirildiği kaydedilerek, "O sırada, gemi işletmecisine göre, gemide 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu ve 34 yolcu ve mürettebat daha önce gemiden inmişti" denildi.

        Daha sonra 8 Mayıs itibarıyla 3 ölüm de dahil toplam 8 şüpheli hantavirüs vakasının bildirildiği kaydedilen açıklamada, 6 şüpheli vakada hantavirüs enfeksiyonu olduğunun doğrulandığı ve tümünün "Andes" virüsü olarak tanımlandığı aktarıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, DSÖ'nün uluslararası temas takibini desteklediğine değinilerek, "DSÖ, bu olayın küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyor. DSÖ, epidemiyolojik durumu izlemeye ve risk değerlendirmesini güncellemeye devam edecek. Gemideki yolcular ve mürettebat için risk orta düzeyde kabul ediliyor." denildi.

        Şu anda 4 hastanın hastanede tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, bunlardan birinin Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yoğun bakımda olduğuna, ikisinin Hollanda'daki farklı hastanelerde ve diğerinin de İsviçre'nin Zürih kentinde bulunduğuna işaret edildi.

        HANTAVİRÜS

        Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

        Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

        Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ev eşyası taşıdığını sandığı kamyonda kaçak sigara çıktı; 22 milyon lira vergi kaybı cezası kesildi

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda büyük miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ile yakalanan şoförler Gani Ünalır (59) ile Hasan T. (38) adli kontrolle serbest kalırken, ürünlerin kendisine ait olduğunu belirten Şevki Ç. (67) tutuklandı. Hakkında 22 milyon 466 bin 6...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı