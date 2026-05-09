DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının bildirildiği geminin tahliyesi için İspanya'da

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den kalkarak Kanarya Adaları'ına doğru giderken bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin güvenli şekilde yapılacak tahliyesini denetlemek üzere İspanya'ya gittiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:06 Güncelleme:
        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunarak, "İspanya'ya vardım ve burada, MV Hondius gemisinden yolcuların, mürettebattın ve sağlık uzmanlarının güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasını denetlemek üzere Tenerife'ye gidecek olan üst düzey hükümet yetkililerine katılacağım." ifadelerini kullandı.

        Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve gemideki DSÖ meslektaşı Dr. Freddy Banza-Mutoka ile doğrudan iletişim halinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "Bana şu aşamada gemide hantavirüs belirtileri gösteren başka kimsenin olmadığını söylediler. DSÖ, durumu aktif olarak izlemeye, destek ve sonraki adımları koordine etmeye devam ediyor, üye ülkeleri ve kamuoyunu buna göre bilgilendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Ghebreyesus, şu ana kadar Kanarya Adaları nüfusu ve küresel olarak hantavirüs riskinin düşük olduğunu da vurguladı.

        Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında, konu dünya gündeminde yer almaya başlamıştı.

        MV Hondius, 7 Mayıs'ta yolcuların tahliyesini gerçekleştirmek üzere Kanarya Adaları'na doğru yola çıkmıştı.

        Geminin yarın Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.

        HANTAVİRÜS

        Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

        Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

        Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
