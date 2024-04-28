Dua Lipa sevgilisi Callum Turner ile çocuklar gibi şen
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, New York'ta , el ele yürürken neşeli bir sohbet içinde ve kahkaha atarken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner, New York sokaklarında görüntülendi. 28 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcıyla 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, el ele yürürken neşeli bir sohbet içinde ve kahkaha atarken objektiflere yansıdı.
2023 yılında 42 yaşındaki Fransız yönetmen Romain Gavras'dan ayrılan Dua Lipa, yeni sevgilisi Callum Turner ile New York sokaklarında görüntülenirken, kameralara gülümsemeyi ihmal etmedi.
Çift, ilk kez ocak ayında Callum Turner'ın son dizisinin galası sonrası partide birlikte görülmüştü.
Şubat ayında, 66. Grammy Ödülleri sonrası partisine birlikte katılan çift, bu ayın başlarında Brit Ödülleri'nin partisinde birlikte fotoğraflanmıştı.
Rolling Stone Dergisi'ne verdiği röportajda Dua Lipa; "Yeni insanlarla tanışabileceğiniz yer ya arkadaşlarınızın arkadaşları ya da güvendiğiniz kişiler aracılığıyladır, çünkü flört etmek genel olarak biraz kafa karıştırıcıdır. Sanırım halka açık bir kişi olduğunuzda o kadar da basit değil" demişti.
Geçtiğimiz hafta 'Dünyanın En Etkili İsimleri'nden biri olarak Time 100 listesine giren Dua Lipa, bu yaz dünyanın en büyük açık hava festivali olan Glastonbury'nin ana kadrosunda sahne alacak. Lipa'nın merakla beklenen yeni albümü 'Radical Optimism' de 3 Mayıs'ta çıkacak.