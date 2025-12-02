Habertürk
Habertürk
        Dua Lipa ve Callum Turner'dan salsa kulübünde ateşli dans

        Dua Lipa ve Callum Turner'dan salsa kulübünde ateşli dans

        Ocak 2024'ten bu yana birlikte olan ve haziran ayında nişanlanan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, Brezilya'da bir salsa kulübü pistinde hünerlerini sergilerken görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:50
        Salsa kulübünde ateşli dans
        Gösteri dünyasının son dönemdeki en gözde çiftlerinden Dua Lipa ve Callum Turner, Brezilya'daki bir gece kulübünde, birbirlerine aşkla bakarak dans ederken görüntülendi.

        'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında Rio de Janeiro'da bulunan 30 yaşındaki İngiliz şarkıcı, salsa kulübünde 35 yaşındaki oyuncu snişanlısıyla sarmaş dolaş dans etti.

        İkili, dans pistinde hünerlerini sergilerken, kulüpte bulunan diğer müşteriler tarafından görüntülendi.

        Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Dua Lipa ve Callum Turner hayranları, "Birbirleri için yaratılmışlar", "Harika bir çift" benzeri beğeni yorumları yağdırdı.

        Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner'ın İngiltere'den kalkıp yanına gelmesinden önce, turne için bulunduğu Brezilya'da, konser aralarında güneşli havanın tadını çıkarmayı tercih etti. Ünlü şarkıcı, bir süre önce, kaldığı otelde havuz başında bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaşmıştı.

