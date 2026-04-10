        Haberler Bilgi Spor Dubai- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 37. hafta

        Dubai- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 37. hafta

        EuroLeague 37. haftası Dubai Basket ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Bu sene beklenen performansı sergilemeyen temsilcimiz 19. sırada ve play off şansı bulunmuyor. Öte yandan 11. sırada olan Dubai'nin play in ihtimali için mutlaka kazanması gerekiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki, Dubai- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 10.04.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Anadolu Efes, Euroleague'in 37. haftasında Dubai Basket'e konuk olacak. Organizasyondaki 36 müsabakanın 11'ini kazanan Anadolu Efes, haftaya 19. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde 19 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşayan Dubai Basket, 11. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Dubai Basket 76-80 kazandı. Peki, Dubai Basket- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        DUBAİ BASKET- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        Dubai Basket- Anadolu Efes maçı 10 Nisan Cuma (bu akşam) 21.00'de oynanacak.

        DUBAİ BASKET- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        DUBAİ BASKET- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport'a üye olabilir, mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
