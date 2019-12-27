Hedefin iki katı trafik cezası

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Maliye Bakanlığı 2019 için 2.7 milyar liralık trafik cezası kesileceğini öngörüyordu. Bu tutarı da bütçede belirtti. Ancak özellikle yılın son aylarında öyle cezalar kesildi ki bu rakamın 2 katına çıkıldı. Yılın 11 ayında 4.5 milyar lira ceza yazan trafik polisleri ve radar sistemleri aralık ayının da eklenmesi ile birlikte 5 milyar lirayı geçmiş olacak. Geçen yıllardan kalan cezalar ile birlikte vatandaşın devlete ödemesi gereken ceza tutar 8.1 milyar liraya ulaştı. Yılsonuna kadar da 8.7 milyar lirayı bulması bekleniyor. Devlet kesilen cezanın 3.4 milyar lirasını da tahsil etti. Tahsil edilemeyen 1 milyar ise geçmiş yıllardan kalan 4.1 milyar liraya eklenecek. Böylece ödenemeyen trafik cezası tutarı 5 milyar lirayı geçecek.

BÜTÇEYE CİDDİ DAYANAK

Trafik para cezaları 2019'de sıkıntılı olan bütçeye de dayanak oldu. Yılın ilk 11 ayında 782 milyon liralık bütçe geliri elde edildi. Bunun 613 milyarı vergi geliri. Toplam vergi gelirinin yüzde yarımını trafik para cezaları oluşturuyor. Geçen yıl 12 ayda 732 milyar liralık bütçe gelirinin 2 milyar 930 milyon lirası trafik cezalarından gelmişti. Bütçe hedefine göre tahsilat trafik cezalarında yüzde 126 oldu. Oysa tüm bütçede hedeflenen gelirin yüzde 90'ına ulaşıldı.

YILIN 11 AYINDA 4.5 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ

Aylar Tahakkuk Tahsilat Ocak 4.041.739 264.865 Şubat 296.537 239.598 Mart 349.428 243.977 Nisan 564.462 230.621 Mayıs 298.532 320.924 Haziran 361.002 246.314 Temmuz 285.148 366.111 Ağustos 362.967 300.616 Eylül 512.478 382.732 Ekim 546.661 428.212 Kasım 524.968 429.596 Aralık Toplam 8.143.922 3.453.566 BÜTÇE HEDEFİ * 2.735.445 2.735.445

(Bin TL)

RADAR SİSTEMLERİ TUZAK GİBİ

Sürücüler özellikle şehirlerarası yollarda konulan radar sistemlerinin uyarı levhalarına çok yakın yerleştirildiğini ve uyarı levhasını görürü görmez fren yapılsa bile hız limiti sınırına inilemediğini ifade ediyor. Diğer yandan bir çok sürücü de ceza yazılan noktalarda belirtilen hızda gitmediğini iddia ediyor. Şehir içinde ise park cezası ve çekme cezaları tartışma konusu. Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği 2020 yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklandı. Vergi, harç ve cezaların fiyat artışını ifade eden yeniden değerleme oranının açıklanması, trafik cezaları 2020 fiyatlarını aşağıdaki düzeye yükseltti.