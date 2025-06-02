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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!

        İstanbul'da, düğün salonundan çıkan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Barış G. tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:26
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        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
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        İstanbul Kağıthane'de olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol (72), bir yakınının düğününe gitti.

        DÜĞÜNDEN ÇIKIP YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

        DHA'daki habere göre gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) ile yürümeye başladı.

        YERDEN ALDIĞI TAŞLA VURDU

        Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

        YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #kağıthane
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